Американцы поведали о вреде коричневого риса

Эксперты из Мичиганского государственного университета в США рассказали о вреде коричневого риса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что коричневый рис содержит больше органического мышьяка, чем белый.

Специалисты провели биохимический анализ образцов бурого и белого риса, представленного на полках американских супермаркетов.

Выяснилось, что в США доля неорганического мышьяка в белом рисе составляла 33%, а в коричневом 48%. Было установлено, что в крупе из других стран содержание этого элемента было выше.

Указывается, что неорганический мышьяк более токсичен. Он выводится из организма менее эффективно, чем органический, который встречается в морепродуктах и других продуктах питания.

Сообщается, что в целом рисе содержится почти в десять раз больше мышьяка, чем в других злаках. Это связано с тем, что его часто выращивают на затопленных полях, а влажная почва способствует попаданию мышьяка из почвы в растения.

Информируется, что постоянное воздействие мышьяка в течение всей жизни может повысить риск развития рака.

Впрочем, как подчеркивается, коричневый рис может быть опасен только при ежедневном потреблении в больших количествах, однако данный продукт следует с осторожностью вводить в рацион детей, поскольку они потребляют больше пищи относительно своего веса, чем взрослые, а воздействие мышьяка, в свою очередь, тоже увеличивается.

Ранее иммунолог из США составила список продуктов против старения.