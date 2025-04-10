Трамп упростил экспорт американского оружия

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре правил экспорта военного оборудования. Таким образом он пытается упростить американским оборонным компаниям продажу оружия за границу, сообщает Reuters.

«Мы не можем эффективно и надежно поставлять системы вооружений нашим ключевым союзникам, и главная причина этого — неэффективность и непоследовательность в процессе одобрения продаж», — заявил советник Белого дома Уилл Шарф во время церемонии подписания в Oval Office.

Указ предполагает, что Министерство обороны, Государственный департамент и другие ведомства пересмотрят систему международных продаж вооружений США. Цель — сделать ее более надежной, стимулируя создание рабочих мест в США и поддерживая доходы оборонных компаний.

Ранее Трамп планировал подписать этот документ — по образцу законодательства, предложенного в прошлом году его советником по нацбезопасности Майклом Волтцем, который тогда еще был членом Конгресса.

Ожидается, что новый подход будет способствовать росту продаж таких компаний, как Lockheed Martin, RTX (бывшая Raytheon Technologies) и Boeing.

В настоящее время американский закон об экспорте вооружений предоставляет Конгрессу право пересматривать экспортные сделки в зависимости от статуса партнерства с страной и объема продаж.

Кроме того, Трамп подписал указ о полном пересмотре системы закупок в Пентагоне:

«Мы модернизируем структуру закупок, чтобы Министерство обороны могло быстрее адаптироваться к новым вызовам», — объяснил Шарф.

Будут проанализированы действующие программы закупок, чтобы убедиться в их эффективности и рациональном использовании денег.

Агентство напоминает, что в свою первую каденцию Трамп неоднократно возмущался, что Конгресс задерживает оружейные сделки. В 2019 году Трамп обошел процедуру, объявив чрезвычайное положение из-за напряженности с Ираном. Это позволило ему одобрить продажу оружия на сумму более $8 млрд в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, несмотря на противодействие со стороны Конгресса.

Напомним, оружие, на которое США тратят миллиарды, становится неактуальным.