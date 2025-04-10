Австрийцы узнали о маленьких детях нечто важное

Эксперты из Венского университета в Австрии узнали о маленьких детях кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что младенцы с трехмесячного возраста способны воспринимать сигналы своего тела, включая сердцебиение.

Сообщается, что для измерения этой способности у малышей, которые не могут дать вербальный ответ, ученые применили инновационный подход.

В ходе опыта специалисты отслеживали движения глаз детей, пока те наблюдали за анимированными персонажами. Персонажи двигались либо в ритме сердцебиения или дыхания ребенка, либо с небольшой задержкой. Детки дольше смотрели на те фигурки, движения которых совпадали с их внутренними ритмами.

Оказалось, что восприятие дыхания развивается динамично в течение первых двух лет жизни. При этом у младенцев, как и у взрослых, восприятие сердцебиения и дыхания происходит независимо друг от друга.

Говорится, что способность ощущать внутренние телесные сигналы, такие как пульс и ритм дыхания, тесно связана с развитием самосознания, психического здоровья и эмоционального восприятия. В раннем возрасте она особенно важна, так как помогает младенцам взаимодействовать с опекунами, к примеру, при ощущении голода или дискомфорта.

Сказано, что данное открытие помогает лучше понять принципы самовосприятия и эмоциональной регуляции в детском возрасте.

Ожидается, что в будущем имеющиеся данные могут помочь изучить, как формируется так называемое осознание тела и как можно поддерживать этот аспект для укрепления психического здоровья в детстве.

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