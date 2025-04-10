Украина получила €1 млрд за счет активов России

Евросоюз перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

«ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA. Об этом было объявлено во время нашей встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и продуктивности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе. Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов», — написал он.

Шмыгаль отметил, что деньги пойдут на приоритетные расходы государственного бюджета. А всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

Премьер подчеркнул на встрече, что приоритет Украины — полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины.

«Обсудили с господином Домбровскисом также макроэкономическую ситуацию, ход реформ и процесс восстановления Украины. Благодарим партнеров за поддержку экономики и быстрого восстановления нашего государства», — добавил он.

Напомним, США планируют обсудить с Россией замороженные активы после прекращения огня.