Трамп объяснил паузу во введении тарифов

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение приостановить действие глобальных торговых тарифов на 90 дней. Он считает, что люди начали немного паниковать из-за введения пошлин. Об этом заявил Трамп во время мероприятия в Белом доме.

«Мне показалось, что люди начали немного выходить за рамки. Они начали паниковать, знаете, немного суетиться, немного пугаться, потому что у нас впереди большая работа», — ответил Трамп на вопрос журналиста о 90-дневной паузе в тарифах.

Президент добавил, что в вопросе тарифов необходимо проявлять гибкость.

«Надо быть гибким. Я могу сказать: вот стена. Я пройду сквозь нее, чтобы не произошло, а вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда надо пройти под стеной, вокруг нее или над ней. Иногда их приходится обходить», — отметил Трамп.

Впрочем, глава государства подчеркнул, что «ничего еще не закончено» по тарифам. Но США, мол, имеют «огромную поддержку со стороны других стран».

При этом Трамп уверен, что даже Китай хочет заключить соглашение с США относительно взаимных тарифов на импорт, однако не знает, как это сделать.

"«Они (китайцы) довольно гордые люди, и президент Си — гордый человек. Я хорошо его знаю, и они просто не знают, как к этому подойти, но, в конце концов, разберутся. Они сейчас как раз в процессе поиска решения, но они хотят заключить соглашение», — заверил Трамп.

Напомним, Трамп объявил 90-дневную «паузу» в торговой войне.