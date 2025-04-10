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Новости > Карпаты… обильно занесло снегом

Карпаты… обильно занесло снегом

Агата Кловская
10.04.25 10:51
128
Карпаты… обильно занесло снегом

Несмотря на середину весны, в Карпатах бушует настоящая зима. О ситуации поведали в ГСЧС.

Сообщается следующее: «В Карпатах за прошедшие сутки выпало около 20 сантиметров снега. Кое-где переметы достигают одного метра».

Также указывается, что на горе Поп Иван сегодня облачно, туман, видимость минимальная. Западный и северо-западный ветер 10-12 м/с, температура воздуха минус 10 градусов.

Добавляется, что снег тут продолжает падать.

Спасатели призвали людей воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий.

Ранее весенняя непогода сильно ударила по Львовской области.

Тэги: общество, погода, Карпаты, регионы, погодные условия, новости Украины

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