Весенняя непогода сильно ударила по Львовской области

Полсотни населенных пунктов (17 полностью и 33 частично) Львовской области остались без электричества в результате непогоды. Об этом сообщает глава местной ОВА Максим Козицкий.

Чиновник поведал: «Сегодня утром из-за сильного ветра и метели зафиксировали повреждения электросетей в разных районах Львовской области».

Указывается, что над восстановлением электроснабжения работают 23 аварийные бригады в составе 98 работников.

Стоит добавить, что на сегодня синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и порывов ветра до 20 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине сохранится зимняя погода.