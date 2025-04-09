Трамп выдвинул Европе условие на $350 миллиардов, чтобы ослабить введенные пошлины

Европейскому союзу придется закупить американские энергоносители на сумму в 350 миллиардов долларов, чтобы США ослабили масштабные пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом.

Заявление Трампа прозвучало на пресс-конференции в Белом доме в ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее сообщила, что ЕС предложил отменить пошлины на американские автомобили и промышленные товары, если США сделают то же самое в ответ, пишет Politico.

Когда журналист спросил Трампа, достаточно ли этого предложения, чтобы он пошёл на уступки, президент ответил: «Нет, недостаточно».

«У нас дефицит в торговле с Евросоюзом в размере 350 миллиардов долларов, и он исчезнет быстро. Один из способов быстро его устранить — это заставить их покупать у нас энергию. Они могут её купить, и мы уберём эти 350 миллиардов за одну неделю», — отметил Трамп.

Сообщается, что Трамп вновь раскритиковал ЕС после встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но дал понять, что готов к сделке с Евросоюзом, если тот возьмёт на себя обязательства сократить торговый дефицит с США путём увеличения закупок американской энергии.

При этом президент США заявил, что торговые пошлины могут быть непостоянными. В частности, снизить их или отменить можно путем переговоров.

Напомним, Трамп заявил, что другие страны «целуют его задницу» ради торгового соглашения.