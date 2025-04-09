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Новости > Появилась реакция Пекина на информацию о пленных китайцах в Украине

Появилась реакция Пекина на информацию о пленных китайцах в Украине

Александр Панько
09.04.25 15:23
152
Появилась реакция Пекина на информацию о пленных китайцах в Украине

Власти Китая уточняют информацию у украинской стороны о гражданах КНР, которые воевали в составе армии РФ и попали в плен к ВСУ в Донецкой области. Об этом сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщил Укринформ в среду, 9 апреля.

«Китай уточняет информацию (о плененных своих гражданах) с украинской стороной... Позвольте мне подчеркнуть — правительство Китая всегда просит своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любых форм участия в вооруженных конфликтах и избегать участия в военных операциях любой стороны», — заявил он.

При этом дипломат не смог ответить на вопрос о контактах между Киевом и Пекином относительно плененных.

«Что касается того, общались ли обе стороны по указанному вопросу, у меня информации нет», — признал представитель.

Линь также прокомментировал критические заявления на адрес Пекина министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который сказал, что участие граждан КНР в составе армии РФ, которая вторглась в Украину, ставит под сомнение задекларированную позицию Китая по поводу мира и подрывает доверие к Пекину как ответственному постоянному члену Совета безопасности ООН.

«Такие претензии не имеют оснований. На самом деле позиция Китая по украинскому кризису (так в КНР называют российскую агрессию против Украины — ред.) является очень четкой и широко признана международным сообществом. Украинской стороне необходимо правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая, направленную на политическое урегулирование кризиса», — посоветовал Линь.

По его словам, Китай придерживается объективной и справедливой позиции по поводу «украинского кризиса».

«Мы взяли на себя обязательства способствовать прекращению конфликта и мирным переговорам... Украинская сторона должна корректно и конструктивно оценивать усилия Китая», — добавил дипломат.

Напомним, ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ.

Тэги: плен, Пекин, китайцы, война в Украине

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