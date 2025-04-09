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Новости > Трамп требует оплатить «военную защиту» Сеула

Трамп требует оплатить «военную защиту» Сеула

Александр Панько
09.04.25 13:41
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Трамп требует оплатить «военную защиту» Сеула

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су, во время которого обсудил вопросы торгового баланса, тарифов, судостроения, закупок американского сжиженного природного газа и финансирования военного присутствия США в Южной Корее.​ Об этом глава Белого дома проинформировал в Truth Social.

Трамп отметил, что Южная Корея имеет значительный торговый профицит с США, акцентировав необходимость его уменьшения. Он также сообщил, что Сеул планирует отправить делегацию в Вашингтон для обсуждения этих вопросов и возможного заключения взаимовыгодного торгового соглашения. ​

Президент напомнил, что Южная Корея начала осуществлять выплаты США за размещение американских военных на своей территории еще во время его первого срока, однако, по словам Трампа, его преемник Джо Байден «по неизвестным причинам» отменил это соглашение. Он подчеркнул необходимость справедливого распределения расходов на содержание американских войск в Южной Корее, добавив, что Сеул должен делать больший вклад в финансирование этого присутствия.

Говоря о двусторонней торговле, Трамп отметил, что есть «высокая вероятность заключения выгодного соглашения для обеих стран». По его словам, делегация из Сеула в настоящее время направляется в США для обсуждения этого вопроса.

В свою очередь, агентство Yonhap со ссылкой на канцелярию в.о. президента сообщило, что разговор длился 28 минут и стал первым между лидерами двух стран с момента вступления Трампа в должность.

В ответ на эти заявления министр торговли Южной Кореи Чон Ин-кьо сообщил, что правительство рассматривает меры для увеличения импорта из США, в частности закупку СПГ, с целью уменьшения торгового дисбаланса и смягчения влияния новых американских тарифов. Чон также отметил, что Южная Корея планирует провести переговоры с представителями США для обсуждения этих вопросов.

Ранее Хан Док Су заявлял, что Южная Корея применит все возможные меры в ответ на пошлины, введенные Соединенными Штатами.

Напомним, Трамп прокомментировал пошлины против Китая.

Тэги: защита, Дональд Трамп, Южная Корея

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