В ЕС ответили, при каком условии могут ослабить санкции против России

Евросоюз рассматривает санкции против России как важный рычаг давления. Ослабить ограничения можно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

О’Салливан, комментируя требования России о снятии санкций для начала перемирия с Украиной в Черном море, подчеркнул, что вопрос ослабления ограничений с США еще не обсуждался.

«Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но использовать разумно и медленно, и только в контексте достижения решения, которое будет представлять собой прочный и устойчивый мир», — подчеркнул он.

Напомним, ЕС и Британия готовы к новым санкциям против РФ.