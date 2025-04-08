Мировые рынки потеряли 9,5 трлн долларов из-за тарифов Трампа

Ситуация на финансовых рынках, которая возникла на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа, ухудшилась. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции 7 апреля упали, доведя трехдневное падение стоимости мирового капитала до примерно 9,5 трлн долларов.

Европейский Stoxx 600 упал на 5%. Азия пережила худший день с 2008 года. Фьючерсы на акции американского S&P 500 показали потерю 3%.

Как известно, президент США решительно настроен на тарифы, несмотря на предупреждения о рецессии от известных экономистов и критику со стороны руководителей хедж-фондов, таких как его сторонник Билл Экман.

«Начинает казаться, что рынок переходит в состояние «продавай сейчас, ставь вопрос позже. Рынок ищет точку максимальной боли, в которой администрация Трампа и/или ФРС начнут моргать», — отметил главный инвестиционный стратег BNP Paribas Wealth Management Стефан Кемпер.

Как сообщается, рынки по всему миру обвалились из-за распродажи. Акции Tesla упали на 10% после того, как Дэниел Айвс, аналитик Wedbush Securities, снизил свою целевую цену. Apple, Amazon и Citigroup упали примерно на 5%.

Европейский индекс Stoxx 600 упал до самого низкого уровня с декабря 2023 года, а немецкий индекс DAX ненадолго упал на 10%, прежде чем восстановиться. Оборонные компании, одни из самых эффективных акций этого года, оказались среди тех, кто больше всего пострадал, поскольку инвесторы наращивали денежные средства, продавая акции.

В Азии индекс Hang Seng упал на 13%, а Южная Корея также ненадолго приостановила ордера на продажу для программной торговли.

Аналитики предупредили о более глубоких потерях в случае, если рецессия коснется рынка. Трейдеры также повысили свои ожидания относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году.

Напомним, биткоин обвалился из-за тарифов Трампа.