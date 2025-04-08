Китай намерен идти до конца в тарифной войне с Трампом

Китай пообещал «бороться до конца», если президент США Дональд Трамп реализует угрозу повышения пошлин на 50%. Теперь уже размер тарифов не имеет значения. Об этом сообщает Reuters.

Если ни одна из сторон не отступит, общий размер новых пошлин США на китайские товары в этом году может вырасти до 104%.

«Угроза американской стороны повысить пошлины против Китая является ошибкой на ошибке, в очередной раз демонстрирующей шантажистскую природу американской стороны. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», — говорится в заявлении министерства торговли Китая.

Трамп заявил, что 9 апреля введет дополнительную 50%-ную пошлину на импорт США из Китая, если Пекин не отменит 34%-ные пошлины, введенные на американскую продукцию на прошлой неделе.

Эти китайские пошлины были введены в ответ на «ответные» пошлины в размере 34%, объявленные Трампом, которые были добавлены к 20%, введенным им ранее в этом году, и привели к тому, что средний тариф США на китайские товары вырос до 76%.

«Если тарифы будут продолжать расти и расти, это превратится в битву воли и принципов, а не экономики», — сказал Сюй Тяньчэнь, старший экономист по Китаю в Economist Intelligence Unit.

По его словам, поскольку Китай уже сталкивается со ставкой тарифа, превышающей 60%, не имеет значения, вырастет ли она на 50% или 500%.

Напомним, Трамп угрожает Китаю новыми 50% пошлинами.