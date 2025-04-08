Золотовалютные резервы Украины восстановили рост

По итогам марта международные резервы Украины восстановили рост и достигли 42 млрд 380 млн долларов. Об этом сообщил Нацбанк в понедельник, 7 апреля.

Указано, что на 1 апреля резервы выросли на 5,6%, или на 2 млрд 235 млн долларов.

«Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, — уменьшением объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке», — говорится в сообщении.

Динамику резервов определял ряд факторов. Так, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 5 млрд 980 млн долларов от западных партнеров, МВФ и размещения валютных ОВДП.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено почти 787 млн долларов и еще 729,2 млн долларов — выплачено МВФ.

Также в марте по сравнению с февралем 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась на 12,5% — регулятор продал на валютном рынке 2 млрд 653 млн долларов и выкупил в резервы 10 млн долларов.

Также благодаря переоценке финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) резервы увеличились на 409,7 млн долларов.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта», — резюмировали в Нацбанке.

Напомним, стало известно, сколько денег есть сейчас у Украины.