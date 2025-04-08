Евросоюз может создать альтернативу Visa и PayPal

Европа должна избавиться от зависимости от американских и китайских платформ, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay и провести платежную революцию. Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщает Business Today.

По ее словам, Европа должна создать собственную альтернативу для обеспечения финансового суверенитета. По ее мнению, полностью унифицированный рынок капитала может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции, с потенциальной добавленной стоимостью до 3 триллионов евро ежегодно.

Лагард подчеркнула зависимость Европы от иностранной инфраструктуры цифровых платежей.

«Visa, MasterCard, PayPal и Alipay контролируются американскими или китайскими компаниями. Мы должны убедиться, что существует европейское предложение», — отметила она.

Ее слова произошли на фоне инициативы ЕС по созданию единого рынка капитала в странах ЕС. Это должно облегчить инвестиции и обеспечение лучшего доступа к финансированию для компаний, а гражданам — помочь экономить эффективнее.

Впрочем, создание европейской альтернативы Visa и Mastercard сталкивается с серьезными вызовами.

Среди них:

— низкие комиссии за обмен в Европе затрудняют достижение прибыльности;

— для создания инфраструктуры, способной конкурировать с глобальными игроками, требуются значительные первоначальные инвестиции;

— препятствия на пути внедрения включают изменение поведения потребителей и продавцов, а также убеждение банков поддержать новую систему;

— техническая сложность, особенно в вопросах безопасности, защиты от мошенничества и трансграничной совместимости;

— управление и координация, поскольку государствам-членам и учреждениям необходимо будет согласовать выполнение и надзор.

Напомним, глава ЕК предложила США «нулевые тарифы» на промышленные товары.