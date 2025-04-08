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Новости > Глава ВОЗ анонсировал новую пандемию

Глава ВОЗ анонсировал новую пандемию

Александр Панько
08.04.25 10:10
172
Глава ВОЗ анонсировал новую пандемию

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал страшное заявление. Он анонсировал новую пандемию.

Говорится: «Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через двадцать лет или больше, а может и завтра. Но она неизбежна, и в любом случае мы должны быть готовы».

Добавляется, что пандемия коронавируса, согласно официальным данным, унесла жизни семи миллионов человек, но ВОЗ оценивает реальное число погибших в двадцать миллионов. Также она нанесла ущерб мировой экономике более чем на десять триллионов долларов.

Чиновник призывает готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже несмотря на то, что пандемия коронавируса теперь кажется далеким воспоминанием.

Сказано: «Миру нужен четкий сигнал о том, что в эти разделенные и противоречивые времена страны все еще могут объединиться для сотрудничества и поиска точек соприкосновения».

Ранее мы писали, что коронавирус повысил уровень мирового алкоголизма.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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