Украинцы назвали место, где чаще всего требуют взятки

Часть украинцев сталкивается с проявлениями бытовой коррупции. Есть сферы, где взятки требуют чаще всего, и за последний год ситуация ухудшилась. Таковы результаты опроса КМИС.

В частности, 29% респондентов заявили, что руководство школ и учителя требовали от них или членов семьи взятки (денег, подарка, протекции, услуги) в течение последних 12 месяцев.

Еще 26% сообщили о вымогательстве взяток при получении медицинских услуг (включая врачей, сотрудников больниц, поликлиник, аптек).

По утверждению респондентов, коррупция в сфере приватизации, владения и пользования землей выросла за год с 14% до 25%.

Кроме того, 25% украинцев заявили, что сталкивались с вымогательством взяток от сотрудников Национальной полиции (включая патрульную полицию).

Уровень коррупции в налоговой сфере вырос за год с 6% до 13%, считают украинцы.

Напомним, украинцы могут получить деньги за информацию о коррупции.