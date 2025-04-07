У Трампа заявили, что более 50 стран готовы к переговорам по новым пошлинам

Более 50 стран обратились в Белый дом с просьбой начать торговые переговоры о смягчении введенных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, ни Бессент, ни другие официальные лица не назвали этих стран и не сообщили подробностей переговоров. Однако, говорится в материале, проведение одновременных переговоров с таким количеством стран может потенциально создать огромную материально-техническую проблему для администрации Трампа.

Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт также сообщил, что более 50 стран инициировали переговоры по новым пошлинам, пишет ABC News. Также он отрицает, что новые пошлины будут иметь влияние на американских потребителей.

«Я не думаю, что вы увидите существенное влияние на потребителя в США, потому что считаю, что причиной нашего устойчивого долгосрочного торгового дефицита является очень неэластичное предложение со стороны других стран», — сказал он.

Между тем с Хассеттом не согласен бывший министр финансов Лоуренс Саммерс.

«Это самый большой в истории самозабвенный вред для нашей экономики. Мы повышаем инфляцию, потому что из-за пошлин растут цены. Это уменьшает покупательную способность людей, а, следовательно, — и количество рабочих мест. Рынки уже это почувствовали. Они считают, что стоимость компаний снизилась на $5 триллионов. И это только потери бизнеса. Если добавить еще потери потребителей, то в целом это может составить около $30 триллионов», — сказал Саммерс.

Напомним, Трамп ввел пошлины против всего мира.