Цены на нефть продолжают быстро снижаться

В мире быстро дешевеет нефть. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Утром понедельника, 7 апреля, июньские фьючерсы на «черное золото» марки Brent упали в цене на 2,15% до 64,14 долларов за баррель.

При этом майские фьючерсы на легкую нефть марки WTI снизились в цене на 2,18% до 60,61 доллара за баррель.

Эксперты Goldman Sachs Group говорят: «Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается».

Стоит напомнить, что на минувшей неделе восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) решили ускорить наращивание добычи. Так, с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.

Ранее стало известно, как изменились цены на нефть с начала года.