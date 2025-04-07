У Путина анонсировали новые переговоры с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что на следующей неделе могут состояться новые переговоры РФ и США. По его словам, Москва видит «первые уважительные шаги со стороны Вашингтона». Его слова цитируют росСМИ.

«Есть осторожный оптимизм и хрупкая надежда, что диалог восстановился», — сказал Дмитриев журналистам.

Ранее глава РФПИ рассказывал о том, что встретился в Вашингтоне с «ключевыми членами администрации США». Он заявил, что стороны обсуждали, в частности, восстановление диалога между РФ и США.

Напомним, Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни.