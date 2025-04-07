Маск призвал остановить «жестокую, бессмысленную и бесчеловечную» войну в Украине

Американский миллиардер, глава Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон Маск осудил российско-украинскую войну и тех, кто ее поощряет. Об этом бизнесмен заявил во время видеосвязи с конгрессом итальянской правой партии Лига, передает Il Messaggero.

Маск отметил, что не может уважать тех, кто «подогревает войну» и подчеркнул, что на фронте гибнут люди без какой-либо четкой стратегии. По его словам, эта война выглядит «жестокой, бессмысленной и бесчеловечной».

«Президент Трамп прав: пора положить конец этому кровопролитию. Нас должны волновать солдаты, которые каждый день умирают в окопах в Украине и России. Они вынуждены убивать друг друга, не понимая причин и сроков этой войны. Пора сказать — хватит», — заявил миллиардер.

Напомним, Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине.