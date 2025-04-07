Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 925 020 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 925 020 солдат

Агата Кловская
07.04.25 09:47
103
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 925 020 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 7 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 925 020 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 567 танков, 21 997 боевых бронированных машин, 25 817 артиллерийских систем, 1 356 РСЗО, 1 124 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 31 874 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 145 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 43 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 790 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах с РФ.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.04.25 10:12

Торговая война Трампа: первые последствия

Автор: Александр Панько

Дайджест

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились
24.03.25 15:19

«Грязное» жилье для должностных лиц МВД: Вадим Дзюбинский, Сергей Преутеса и другие очень неплохо устроились

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.04.25 10:43

Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины

07.04.25 10:34

Украинцы назвали место, где чаще всего требуют взятки

07.04.25 10:15

У Трампа заявили, что более 50 стран готовы к переговорам по новым пошлинам

07.04.25 10:04

Цены на нефть продолжают быстро снижаться

07.04.25 09:54

У Путина анонсировали новые переговоры с США

07.04.25 09:49

Маск призвал остановить «жестокую, бессмысленную и бесчеловечную» войну в Украине

07.04.25 09:32

Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине

07.04.25 08:04

Названы продукты, которые провоцируют бессонницу

07.04.25 07:20

Шведы выяснили о нашем питании нечто важное

07.04.25 09:32

Трамп отреагировал на ракетные удары России по Украине

04.04.25 15:37

Трамп поговорит с Путиным в ближайшие дни, - Politico

04.04.25 13:41

Британия и Франция обвинили Путина в срыве переговоров о прекращении огня

04.04.25 10:40

Зеленский назвал единственный путь возвращения части оккупированных территорий

04.04.25 09:58

В Днепре в автомобиле подорвали чиновника и его жену

04.04.25 09:37

Зеленский назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах с РФ

03.04.25 13:13

Военная конфронтация с Ираном может стать неизбежной, — глава МИД Франции

03.04.25 10:12

Украина и Россия на пороге полного прекращения огня, — Келлог

03.04.25 09:22

Трамп ввел пошлины против всего мира

02.04.25 16:45

В Украине увеличили возможности бронирования

02.04.25 13:46

Синоптик рассказала, когда в Украине снова… пойдет снег

01.04.25 13:13

Путин будет добиваться ухода Зеленского, чтобы подчинить Украину, — СМИ

02.04.25 09:25

Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины

02.04.25 16:25

В Киеве временно закроют несколько станций метро

02.04.25 15:37

В НАТО опасаются курса Трампа и его сближения с Россией

02.04.25 14:43

Минобороны предложило альтернативу демобилизации

01.04.25 14:23

Воду по графику могут начать подавать по всей Украине

31.03.25 13:22

Ученые разузнали об интервальном голодании кое-что пикантное

01.04.25 15:41

Американцы рассказали, как ускорить процесс похудения

01.04.25 14:40

В центре Львова трамвай отрезал голову мужчине

Фото и Видео
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Отец Маска сделал скандальное заявление о Путине
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
Мощнейший торнадо пронесся по нескольким американским штатам
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
В России разбился очередной бомбардировщик Ту-22М3
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
Появилось видео эпичного взрыва газопровода в Малайзии
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
В России заявили о уничтожении газотранспортной станции «Суджа»
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Появилось видео, как из-за землетрясения в Бангкоке обрушился небоскреб
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Жертвами эпичных лесных пожаров в Южной Корее стали десятки людей
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Зеленский рассказал, чего ожидает от переговоров с США
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
Жители Европы заметили в небе загадочные спирали
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
ДНК Путина подтверждает его родство с Гитлером, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди