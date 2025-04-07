Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 925 020 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 7 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 925 020 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 567 танков, 21 997 боевых бронированных машин, 25 817 артиллерийских систем, 1 356 РСЗО, 1 124 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 31 874 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 145 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 43 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 790 единиц специальной техники.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах с РФ.