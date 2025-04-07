Названы продукты, которые провоцируют бессонницу

Российский пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин рассказал о бессоннице кое-что важное. Он назвал продукты, которые их провоцируют.

Среди них – молоко и выпечка.

Специалист говорит, что они способны усугубить патологическую микрофлору кишечника и повысить уровень энергии, что и мешает заснуть.

Сказано: «Не лучшим вариантом для позднего ужина будет мясо, так как содержащийся в нем в большом количестве белок приводит к усиленной работе кишечника ночью. Я рекомендую за несколько часов до сна не есть тиаминсодержащие продукты – помидоры и баклажаны. Они усиливают работу мозга, а перед сном это ни к чему».

Также эксперт не советует употреблять перед сном бобовые, потому что они усилят газообразование, а также сельдерей и вино. Последние могут участить мочеиспускание.

Резюмируется, что для крепкого сна не рекомендуется плотно ужинать.

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