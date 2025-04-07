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Новости > Шведы выяснили о нашем питании нечто важное

Шведы выяснили о нашем питании нечто важное

Агата Кловская
07.04.25 07:20
191
Шведы выяснили о нашем питании нечто важное

Эксперты из университета Умео в Швеции выяснили о нашем питании нечто важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что отказ от углеводов в пользу жиров повышает уровень «плохого» холестерина и артериальное давление, а подобные изменения служат факторами риска болезней сердца и сосудов.

В опыте участвовали сто человек, средний возраст которых составил 48,7 года. Добровольцы не курили, не страдали метаболическими заболеваниями и не принимали препараты для снижения уровня липидов (например, холестерина). Три месяца они соблюдали низкоуглеводную высокожировую диету.

Указывается на то, что продукты, богатые углеводами, включают как сладости и мучные изделия, так и растительную пищу – фрукты, овощи, ягоды и крупы. Жиры содержатся в мясе, сыре, яйцах, орехах, маслах, фастфуде, рыбе и молочных продуктах.

При этом подопытные информировали об изменениях в своем аппетите, уровне физической активности, весе, самочувствии, калорийности рациона. Под конец у каждого из них были взяты образцы крови и мочи для оценки метаболических изменений в организме.

В итоге выяснилось, что переход на низкоуглеводную высокожировую диету был связан с повышением уровней общего холестерина, ЛПВП и ЛПНП.

Шведы добавили, что упор на жиры приводил к ухудшению липидного профиля и повышению риска формирования атеросклеротических бляшек в артериях.

Сообщается, что ограничение доли углеводов в рационе и избыток жиров повышали артериальное давление. Увы, осложнениями гипертонии являются инсульт и инфаркт миокарда.

Информируется, что те, кто потреблял больше белка, были лучше защищены от гипертонии.

Резюмируется, что ключевым недостатком низкоуглеводных диет является дефицит клетчатки в рационе. Данные пищевые волокна в основном содержатся в крупах, фруктах, овощах и ягодах. Они обладают выраженным антигипертензивным действием.

Ранее ученые узнали о чувстве голода кое-что новое.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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