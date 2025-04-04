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Новости > Немцы разгадали интересный пивной секрет

Немцы разгадали интересный пивной секрет

Агата Кловская
03.04.25 23:55
103
Немцы разгадали интересный пивной секрет

Эксперты из Геттингенского университета в Германии разгадали интересный пивной секрет. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые установили, что характерный хлопок при открытии бутылки пива с откидной крышкой возникает из-за колебаний конденсата и образования стоячей волны в горлышке. 

Желая разобраться в механизме этого явления, исследователи использовали высокоскоростную камеру, снимающую с частотой до 16 800 кадров в секунду, а также чувствительные микрофоны, регистрирующие звуки в диапазоне до 100 тысяч герц.

Во время опыта специалисты зафиксировали, как конденсат (продукт перехода охлажденного вещества из газообразной в жидкую форму) внутри бутылки пива колеблется вверх и вниз.

Указывается, что именно он создавает волну, которая и формирует хлопок.

Поясняется, что при резком открытии крышки углекислый газ и воздух под давлением быстро расширяются, охлаждаясь примерно до минус 50 градусов. Такое мгновенное падение температуры замедляет распространение звука, но при этом уровень звукового давления внутри бутылки достигает уровня, сравнимого с работой турбины самолета вблизи.

Сообщается, что дополнительный вклад в звук вносит и само движение бутылки: выделяющийся углекислый газ поднимает уровень жидкости, а резкий удар крышки о стекло провоцирует образование большего количества пузырьков, иногда даже вызывая фонтанирование напитка.

Ранее были названы неочевидные опасные последствия употребления пива.

Тэги: ученые, пиво, мир, наука

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