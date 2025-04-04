Синоптики предупредили украинцев о возвращении зимней погоды

Совсем скоро погода в Украине сильно испортится. Об этом говорят синоптики.

В Гидрометцентре предупредили, что в воскресенье и понедельник, 6 и 7 апреля, в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях выпадет мокрый снег (временное образование снежного покрова высотой 3-15 сантиметров), на дорогах гололедица, в западных областях ветер до 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки до минус 6 градусов, в Карпатах похолодает до 10 мороза.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что произойдет это в результате перемещения арктического воздуха с севера Европы и образования на территории нашей страны активного циклона.

Добавляется, что после этого, 8-10 апреля, холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

Украинцев предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах.

Ранее в Киеве прошел нешуточный дождь.