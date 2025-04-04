Украинцы стали реже болеть коронавирусом, гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю в Украине заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ снизилась сразу на 22%. Данные за 24-30 марта приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что всего эти болезни за отчетный период перенесли более 73 тысяч взрослых и более 83 тысяч детей.

Добавляется, что с осложнениями были госпитализированы около 5,3 тысяч людей.

Было зафиксировано восемь летальных случаев из-за осложнений гриппа и три из-за осложнений COVID-19.

Указывается, что сейчас вирусы гриппа циркулируют в 23 регионах нашей страны.

Отмечается, что превышение эпидемического порога среднего уровня зафиксировано в трех областях: Житомирской, Кировоградской, Черкасской.

В то же время, незначительное превышение уровня заболеваемости выявили в Волынской, Львовской, Киевской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Черновицкой областях.

Резюмируется, что с начала эпидемического сезона в Украине переболели 3,8 миллиона человек, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что украинцы продолжают массово умирать от гриппа и коронавируса.