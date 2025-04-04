Стало известно, сколько боеприпасов ЕС поставляет Украине

Европейские страны уже обеспечивают более 50% от общей потребности Украины в боеприпасах. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас перед саммитом министров обороны ЕС в Варшаве, пишет Reuters.

При этом она отметила. что. согласно заявлениям президента Владимира Зеленского, общая потребность Украины оценивается в 2 миллиона снарядов.

«Все эти дела продвигаются очень хорошо (...) нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский сказал, что им нужно пять миллиардов, чтобы иметь как минимум два миллиона снарядов», — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что существуют разные предложения и разные страны вносят свой вклад в эту задачу, «так что у нас уже есть более 50% того, что нужно».

Напомним, ЕС обещает Украине два миллиона снарядов.