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Новости > У Трампа объяснили, почему РФ не в списке пошлин

У Трампа объяснили, почему РФ не в списке пошлин

Агата Кловская
03.04.25 15:28
245
У Трампа объяснили, почему РФ не в списке пошлин

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины для многих стран мира с минимальной ставкой в 10%, в том числе и для Украины. При этом в списке отсутствуют Россия, КНДР, Куба и Беларусь. Причина последнего заключается в том, что санкции США уже «исключают любую значимую торговлю». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии порталу Axios.

СМИ в то же время отмечает, что США по-прежнему больше торгуют с Россией, чем с некоторыми странами, попавшими в список пошлин, в том числе Маврикием или Брунеем.

Кроме того, в список включили даже удаленные и не многолюдные территории, такие как Токелау (население около 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население около 2500 человек) за Полярным кругом — территории Новой Зеландии и Норвегии соответственно.

По словам Ливитт, Россия все еще может столкнуться с «дополнительными строгими санкциями».

Из списка Трампа также исключены Канада и Мексика. Пресс-секретарь подтвердила, что это произошло потому, что Трамп уже ввел 25%-ные пошлины на обе страны.

СМИ напомнил, что стоимость торговли между США и Россией резко упала с примерно 35 миллиардов долларов в 2021 году до 3,5 миллиардов долларов в прошлом году.

Напомним, Трамп ввел пошлины против всего мира.

Тэги: США, Россия, пошлины

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