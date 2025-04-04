США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз. Об этом сообщает ссылкой на Минфин США.

Стоит заметить, что формальная причина санкций — якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.

В санкционный список попали:

— Юрий Беляков;

— Вячеслав Виданов;

— Сохраб Гайрат;

— Ушанг Гайрат;

— ООО «Эдисон»;

— ООО «Колибри Групп»;

— ООО «Скай Фрейм»;

— AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

— балкер под флагом России AM Theseus

Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов — это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.

Другие — это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями «Скай Фрейм» и «Колибри групп».

Однако из санкционного списка была удалена Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.

Напомним, США готовят мощный санкционный удар по Кремлю.