США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации. В списке оказались четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз. Об этом сообщает ссылкой на Минфин США.
Стоит заметить, что формальная причина санкций — якобы противодействие терроризму. Однако всех, кто оказался в данном списке, связаны с кражей зерна с временно оккупированных территорий Украины и поставке его в Йемен.
В санкционный список попали:
— Юрий Беляков;
— Вячеслав Виданов;
— Сохраб Гайрат;
— Ушанг Гайрат;
— ООО «Эдисон»;
— ООО «Колибри Групп»;
— ООО «Скай Фрейм»;
— AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
— балкер под флагом России AM Theseus
Санкции введены в отношении лиц, связанных с иранским финансистом и главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. В частности, Беляков и Виданов — это капитаны судна Theseus, оно известно также как Zafar, и поставляло украинское зерно из оккупированного Крыма.
Другие — это уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют российское гражданство. Они являются учредителями «Скай Фрейм» и «Колибри групп».
Однако из санкционного списка была удалена Екатерина Ротенберг, жена российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в список в марте 2022 года. Однако это решение в Минфине США не объяснили.
Напомним, США готовят мощный санкционный удар по Кремлю.