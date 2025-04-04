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Новости > Жан-Клод Ван Дамм замешан в деле о торговле несовершеннолетними

Жан-Клод Ван Дамм замешан в деле о торговле несовершеннолетними

Агата Кловская
03.04.25 13:52
246
Жан-Клод Ван Дамм замешан в деле о торговле несовершеннолетними

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм может быть причастен к торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Он фигурирует в румынском уголовном деле, касающемся сексуальной эксплуатации женщин.

Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в деле, которое расследует сеть торговли несовершеннолетними и людьми. Его обвиняют в том, что он пользовался услугами румынских девушек, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации, сообщает «РБК-Украина».

Одна из жертв, 26-летняя румынка, заявила, что десять лет назад в Каннах подверглась сексуальной эксплуатации со стороны актера. На мероприятии Ван Дамм воспользовался сразу пятью румынками, которые «были предоставлены ему», и присутствующие об этом знали.

«События происходили в Каннах, а преступление, в котором обвиняют Ван Дамма, касается использования лица, подвергшегося эксплуатации», — объяснил адвокат потерпевшей Адриан Кукулис.

Дело, в котором фигурирует Ван Дамм, открыли по трем статьям: пользование услугами эксплуатируемого лица, создание преступной группировки и торговля людьми. Оно касается расследования в отношении предпринимателя Морела Болеа, которого в 2022-м обвинили в торговле несовершеннолетними. Бизнесмен через свое модельное агентство заманивал девушек и принуждал к занятию проституцией.

«В период 2000-2016 годов несколько потерпевших лиц, несовершеннолетних на момент совершения преступлений, были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, созданных в городе Яссы. Впоследствии они подвергались сексуальной эксплуатации путем психологического принуждения. После проведения расследований было идентифицировано пять пострадавших лиц», — объявили прокуроры.

Стоит отметить, что звезду боевиков не впервые обвиняют. В 2022 году бельгийская прокуратура открыла против него расследование после жалобы на сексуальное насилие. Инцидент произошел в августе 2021 года в баре в Брюсселе. Тогда 33-летняя женщина заявила, что актер напал на нее, предлагая вступить с ним в интимные отношения. Жан-Клод отрицал эти обвинения.

Жан-Клод Ван Дамм был женат несколько раз. С 1999-го повторно состоит в браке с Глэдис Португес. Также имел роман с украинкой из Кривого Рога Еленой Кавериной, с которой познакомился в 2009-м в Таиланде. Отношения не были идеальными. Через год после знакомства актер напал на девушку в состоянии алкогольного опьянения. Он также постоянно флиртовал с другими женщинами.

Напомним, Жан-Клод ван Дамм разбился на машине.

Тэги: торговля людьми, Жан-Клод Ван Дамм

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