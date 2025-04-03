В Киеве хотят переименовать еще одиннадцать улиц: появился список

Власти Киева хотят переименовать еще одиннадцать улиц. Назван их список.

Сейчас в приложении «Киев Цифровой» проходит соответствующий опрос.

У жителей украинской столицы спрашивают, нужно ли переименовать: улицу Волго-Донскую в Дарницком районе в честь погибшего военнослужащего и общественного активиста Павла Петриченко; улицу Суворова в Дарницком районе в честь украинской подпольщицы времен Второй мировой войны Людмилы Фои; улицу Сулеймана Стальского в Днепровском районе в честь украинского общественного и политического деятеля Игоря Юхновского.

Кроме этого, как стало известно, у людей спрашивают, следуют ли переименовать: улицу и переулок Дунаевского в Святошинском районе на улицу Цундаровскую и переулок Цундаровский; улицу Левитана в Голосеевском районе на улицу Лукрецкую; улицу Красную в Соломенском районе в честь Героя Украины Василия Копаня; улицу и переулок Макаренко в Днепровском районе в честь первого имама Кавказа Шейха Мансура и украинского врача Софии Окуневской соответственно.

Также спрашивают, необходимо ли оставить название улицы Воздухофлотская в Соломенском районе без изменений, а также переименовать проспект Маршала Рокоссовского в Оболонском районе в честь поэта Дмитрия Павлычко.

Данные опросы будут продолжаться до 11 апреля.

Ранее президент Мексики предложила переименовать Северную Америку.