В Киеве прошел нешуточный дождь

В минувший вторник, 1 апреля, киевлянам было не до шуток. В украинской столице прошел сильный дождь.

О нем информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции «Киев» вчера в городе было зафиксировано рекордное количество осадков – 18,1 мм, что на 3,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891-го года для этой даты, когда выпало 14,6 мм осадков.

Всего же в Киеве за сутки выпало 43% месячной нормы осадков.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни украинцев ожидает унылая погода.