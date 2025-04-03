В ближайшие дни украинцев ожидает унылая погода

В Украине сохраняется нерадостная погода. Свой прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре говорят, что в четверг, 3 апреля, небольшой дождь пройдет в Винницкой, Житомирской, Киевской, а также в большинстве западных областей и на юго-востоке, днем будет мокро на Закарпатье, Прикарпатье и юге Украины. На остальной территории должно быть без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью плюс 3-8, в западных областях 1-6 тепла, днем плюс 12-17. В Карпатах пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом – ночью тут около 0, днем 3-8 тепла.

В Киеве завтра ночью ожидается небольшой дождь, днем будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 14-16 тепла.

Эксперты небесной канцелярии информируют, что в пятницу, 4 апреля, в Украине будет преимущественно без осадков, только в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 3-8, в западных и северных областях 1-6 тепла, днем плюс 14-19. В Карпатах ночью от 0 до 5 тепла, днем плюс 6-11.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 3-5 тепла, днем плюс 16-18.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украине снова пойдет снег.