Китай начал масштабные военные учения возле Тайваня. Белый дом отреагировал

Администрация президента США Дональда Трампа выступила с предупреждением в адрес Китая после того, как Пекин объявил о масштабных военных учениях в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, пишет The Hill.

По словам представителя Народно-освободительной армии Китая, эти совместные маневры, проводившиеся без предварительного анонса и с участием армии, военно-морских, воздушных и ракетных сил, имели целью «строгое предупреждение и силовое сдерживание независимости Тайваня».

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что Совет национальной безопасности США проинформировал ее об учениях, а президент Трамп «подчеркивает важность поддержания мира в Тайваньском проливе, поощряет мирное решение этих проблем между проливом, и вновь заявляет о нашей оппозиции к любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой или принуждением».

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и неоднократно выражал готовность вернуть остров под свой контроль, включая возможное применение силы. В свою очередь, США поддерживают Тайвань как стратегического партнера, поставляя ему военное оборудование на миллиарды долларов. Американское законодательство обязывает Вашингтон рассматривать любые угрозы Тайбэю с «серьезной обеспокоенностью».

Напомним, Китай предрек скорое воссоединение с Тайванем.