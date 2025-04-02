В Украине существенно снизился спрос на доллары

В прошлом марте в Украине снизился спрос на валюту. Об этом сообщает НБУ.

Информируется о том, что население нашей страны в минувшем месяце продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,625 миллиарда долларов (в эквиваленте) и купило на 2,345 миллиарда долларов.

Таким образом, чистая покупка валюты составила 720 миллионов долларов.

Финансисты отмечают, что объем покупки упал на 24,9% по сравнению с февралем.

Добавляется, что с начала этого года украинцы купили в банках 3,158 миллиарда долларов.

Ранее в НБУ прокомментировали текущую ситуацию с курсом доллара.