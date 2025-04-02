Германия окончательно отказалась от Nord Stream, — Бербок

Германия не рассматривает возможности восстановления работы газопровода Nord Stream. Об этом заявила исполняющая обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве во вторник, 1 апреля.

«Этот газопровод не может быть восстановлен, и это решение зависит исключительно от Германии», — подчеркнула Бербок.

Глава немецкого ведомства заверила, что политические партии Германии достигли консенсуса по этому вопросу, тогда как спекуляции в СМИ не соответствуют действительности.

Она добавила, что решение по Nord Stream 2 стало стратегической ошибкой, которая дорого обошлась Германии. Еще до 2022 года Украина, страны Балтии и Польша предупреждали о рисках газопровода, однако Германия тогда «смотрела на ситуацию иначе». В результате страна стала зависимой от российских энергетических ресурсов, а затем Кремль использовал газ как инструмент давления на Европу.

Бербок подтвердила, что энергетика тесно связана с безопасностью, а санкции против теневого нефтяного флота РФ помогают ограничить финансирование войны.

Напомним, ЕС не заинтересован в запуске Nord Stream-2.