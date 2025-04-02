Трамп считает, что Путин намеренно затягивает переговоры о перемирии, — Fox News

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля затягивает переговоры о перемирии с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Fox News Жаки Генрих в соцсети X.

По ее словам, информацию о том, что Трамп разочарован Путиным, раскрыли неназванные источники Fox News. По мнению американского лидера, Россия «тормозит переговоры о полном прекращении огня».

Собеседники Fox News добавили, что сейчас в контексте перемирия обсуждается «путь вперед». В частности, обсуждаются агрессивные санкции.

Также неназванные источники подчеркнули, что в настоящее время соблюдение санкций находится на низком уровне -примерно на «уровне 3 пунктах из 10». В частности, легкой мишенью для давления может стать пресечение деятельности «теневого флота» России, который перевозит нефть через Балтийское море.

По данным Fox News, 70 % незаконных продаж нефти Россией осуществляется с помощью теневого флота.

Напомним, Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины.