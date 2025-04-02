Нацбанк отменил лимит на переводы между картами

С 1 апреля НБУ отменяет ограничения на P2P-переводы «с карты на карту» для физических лиц. Теперь люди смогут переводить более 150 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщается на сайте банка.

«Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц», — сказано в сообщении.

Там отметили, что эти ограничения стимулировали наработки комплексных совместных решений, направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности. За время действия регуляторных ограничений:

— был принят и начал действовать закон, которым предусмотрено увеличение суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

— был разработан и подписан при координации банковских ассоциаций Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков и поставщики платежных услуг;

— банки и небанковские поставщики платежных услуг продолжают улучшать работу систем мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями и рекомендациями НБУ;

— со стороны правоохранительных органов ведется активная работа по выявлению и пресечению преступных схем.

Там также рассказали, что НБУ наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций.

«В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума. Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась», — добавили в сообщении.

Напомним, в октябре 2024 года НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту.