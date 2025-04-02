Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 918 180 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 2 апреля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 918 180 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 515 танков, 21 880 боевых бронированных машин, 25 576 артиллерийских систем, 1 347 РСЗО, 1 123 средства ПВО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 31 505 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 123 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 42 687 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 787 единиц специальной техники.

Ранее Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины.