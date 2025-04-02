В России заявили о новой встрече с США

Москва и Вашингтон готовятся к очередной встрече, которая имеет целью «устранить препятствия в двусторонних отношениях» и нормализовать дипломатические контакты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, переговорный процесс продолжается с одобрения глав обоих стран. В марте состоялся очередной раунд переговоров США и России в Эр-Рияде. До этого стороны встретились в Стамбуле.

«Сейчас готовится вторая встреча, тем временем продолжаются телефонные контакты и по видеосвязи», — отметил Лавров.

Он также добавил, что видит «намеченный прогресс» и готовность США устранить «неприемлемые препятствия» для работы дипломатических миссий.

В то же время российская сторона передала Соединенным Штатам, ООН и ОБСЕ перечень обвинений по поводу якобы нарушения Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре. Как утверждает Лавров, соответствующий документ получили помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Свою очередь, Москва, подчеркнул российский министр, также заявила, что «соблюдает мораторий на удары по украинским энергообъектам». По его словам, такое решение было принято еще 18 марта во время телефонного разговора Путина с Дональдом Трампом.

Несмотря на заявления Лаврова, США и европейские страны неоднократно обвиняли Россию в массовых атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые оставили миллионы украинцев без света и тепла.

Напомним, Москва отвергла предложения Трампа о завершении войны против Украины.