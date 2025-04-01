В Ровно возникли серьезные проблемы с водой

В апреле в городе Ровно начнут подавать воду населению с пониженным давлением в отдельные часы. Об этом сообщил Ровнооблводоканал в понедельник, 31 марта.

«Это будет означать, что из кранов многих потребителей предприятия в определенные часы не будет напора, а у некоторых, кто живет на верхних этажах, воды вообще может не быть», — говорится в сообщении.

При этом в предприятии понимают, что этот шаг создаст неудобства для потребителей, однако другого выхода, учитывая сложившуюся ситуацию, не видят.

По словам и.о. директора Ровнооблводоканала Андрея Грухаля, подача воды с пониженным давлением будет происходить в отдельные часы днем, тогда, когда стоимость тарифа на электроэнергию наибольшая, а также в ночное время.

«Мы откладывали этот шаг, как могли, однако дальше так продолжаться не может. К почасовой подаче воды с пониженным давлением нас заставляет сложная финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии из-за несоответствия наших тарифов реальной экономической ситуации. И речь сейчас не о прибылях, а о том, чтобы водоканал просто выжил», — заявил Грухаль.

На данный момент долг Ровнооблводоканала достиг более 115 млн гривен. Из них около 70 млн — это долг за электроэнергию, а остальные 45 млн — долг предприятия перед Ровноазотом за очистку сточных вод.

«Именно поэтому в компании считают, что единственным способом, который позволит немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения», — отметил Грухаль.

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