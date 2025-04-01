В ОП объяснили, почему Трамп разгневался на Путина

Президент США Дональд Трамп не доволен поведением российского диктатора Владимира Путина, потому что в конце апреля будет 100 дней президентства американского лидера, а режима прекращения огня в войне России против Украины до сих пор нет. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире «Единые новости».

В частности, у него спросили, насколько удачной может быть новая попытка Трампа достучаться до Путина согласиться на прекращение огня.

«Понятно, почему Трампу не нравится это все поведение Путина. Потому что 100 дней президентства будут уже в конце апреля, через месяц, а результата нет», — отметил Лещенко.

Советник руководителя ОП обратил внимание, что на выходных с Трампом встречался президент Финляндии Александр Стубб, который сообщил, что «20 апреля как возможная дата прекращения огня была бы очень удобна для всех». В частности, это будет символический день, потому что будет отмечаться Пасха, и со дня инаугурации Трампа пройдет три месяца.

«И соответственно, Трампу эта дата может зайти, но, чтобы она зашла, надо, чтобы глухим не был так же Путин, а Путин на сегодняшний день демонстрирует совершенно другой подход, и Трампу это не нравится. Потому что при всем его возможном уважении, интересе и заинтересованности в Путине, это не должно противоречить его глобальной линии, линии на то, что он пришел, и война остановилась», — сказал Лещенко.

По его словам, те преграды, которые создает Путин, точно Трампу не нравятся.

«Поэтому, я думаю, он будет идти еще более жестко в своей риторике, но нам надо не риторика, нам надо действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство», — подчеркнул Лещенко.

Отдельно советник руководителя ОП напомнил, что делегация Украины направлялась в Саудовскую Аравию на переговоры с более скромным предложением, чтобы попытаться достичь перемирия в воздухе и на море. В то же время тогда государственный секретарь США Марко Рубио после звонка к Трампу предложил попробовать ввести перемирие еще и на суше.

«Украина сказала: мы не против, мы только не верим Путину, потому что мы уже это уже проходили... Мы не против, давайте, вам карты в руки. Мы не будем преградой. Но это ваша инициатива, которую вы теперь должны согласовать с Россией. Они, собственно, получили от нас этот мандат, но мы видим, что со стороны России такого согласия нет, и теперь для Трампа это вопрос личного политического достоинства. Я думаю, что он должен переходить к более радикальным действиям только потому, что Путин глух к его призывам, а надо действовать», — убежден Лещенко.

Напомним, Трамп взбешен из-за Путина и готов ввести пошлины на нефть.