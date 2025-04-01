В Словакии медведи продолжают убивать людей

В Словакии бурый медведь убил мужчину. Об этом информирует Государственная охрана природы страны.
Уточняется, что инцидент произошел в районе Детва (центральный регион Словакии).
Мужчина пропал накануне, вечером воскресенья, 30 марта. После этого его труп обнаружили в лесных насаждениях.
Стоит отметить, что это первое смертельное нападение медведя на человека в стране в этом году.
При этом в прошлом году таких случаев было два. Всего в 2024-м году случилось как минимум пятнадцать нападений медведей на людей.
Местные специалисты говорят, что популяция медведей в Словакии существенно увеличилась в последнее время.
Ранее в Южной Америке впервые родился полярный медведь.