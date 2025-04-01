Медведев принялся размахивать «Орешником» в сторону Европы

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает применением оружия, в том числе ядерного, европейским лидерам, которые не согласны с агрессивной политикой Кремля.

В частности в своем Telegram-канале экс-президент заявил, что «значительная часть» европейских политиков «заболела русоманией в острой форме». При этом он упомянул председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба. Также Медведев в свойственной ему манере разразился оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже несколько лет находится в тюрьме.

При этом Медведев пригрозил оружием, в том числе ядерным. В частности перечислил ракеты «Калибр», «Оникс», «Искандер», комплекс «Орешник». Кроме того, представитель Кремля упомянул стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» и систему шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

«В особо серьезных случаях возможно применение ядерных нейролептиков типа „Ярса“ и „Сармата“», — заявил путинист.

Напомним, Медведев пригрозил захватить Киев и Одессу.