В Чехии зафиксирована вспышка страшной болезни

Вспышка гепатита А зафиксирована в Чехии. Об этом информирует Государственный институт здравоохранения.
Сообщается, что за три месяца этого года было выявлено 320 случаев заболевания вирусным гепатитом А.
Говорится: «Данные 2024-го года, когда было обнаружено 636 инфицированных, включая два смертельных случая, уже свидетельствовали о постепенном распространении инфекции по всей республике, и эта тенденция продолжилась в 2025-м году».
Медики добавляют, что этьа болезнь все шире распространяется и в других странах, не только европейских.
Подчеркивается, что данная инфекция имеет длительный (до пятидесяти дней) инкубационный период, что мешает ее быстрому обнаружению.
Эксперты напоминают, что гепатит А также называют «болезнью грязных рук», так как несоблюдение элементарных правил гигиены существенно способствует его распространению.
Отмечается, что зачастую подобная проблема возникает там, где есть маленькие дети, а также в социально изолированных сообществах: среди бездомных или в общежитиях.
По словам врачей, зараза нередко передается через загрязненную воду, например, кубики льда в заведениях общепита.
Так, в некоторых странах не рекомендуется использовать воду из общественного пользования для чистки зубов или, например, для мытья овощей и фруктов. Передача возможна также через дверные ручки или поручни в общественном транспорте.
При этом, по словам директора Государственного института здравоохранения Барборы Мацковой, лучшей профилактикой заболевания гепатитом А является вакцинация, в идеале в детском возрасте. Уверяется, что в Чехии доступны безопасные и эффективные вакцины как для детей от одного года, так и для взрослых.
Ранее в Европе была зафиксирована вспышка гепатита из-за голубики.