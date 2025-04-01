В Чехии зафиксирована вспышка страшной болезни

Вспышка гепатита А зафиксирована в Чехии. Об этом информирует Государственный институт здравоохранения.

Сообщается, что за три месяца этого года было выявлено 320 случаев заболевания вирусным гепатитом А.

Говорится: «Данные 2024-го года, когда было обнаружено 636 инфицированных, включая два смертельных случая, уже свидетельствовали о постепенном распространении инфекции по всей республике, и эта тенденция продолжилась в 2025-м году».

Медики добавляют, что этьа болезнь все шире распространяется и в других странах, не только европейских.

Подчеркивается, что данная инфекция имеет длительный (до пятидесяти дней) инкубационный период, что мешает ее быстрому обнаружению.

Эксперты напоминают, что гепатит А также называют «болезнью грязных рук», так как несоблюдение элементарных правил гигиены существенно способствует его распространению.

Отмечается, что зачастую подобная проблема возникает там, где есть маленькие дети, а также в социально изолированных сообществах: среди бездомных или в общежитиях.

По словам врачей, зараза нередко передается через загрязненную воду, например, кубики льда в заведениях общепита.

Так, в некоторых странах не рекомендуется использовать воду из общественного пользования для чистки зубов или, например, для мытья овощей и фруктов. Передача возможна также через дверные ручки или поручни в общественном транспорте.

При этом, по словам директора Государственного института здравоохранения Барборы Мацковой, лучшей профилактикой заболевания гепатитом А является вакцинация, в идеале в детском возрасте. Уверяется, что в Чехии доступны безопасные и эффективные вакцины как для детей от одного года, так и для взрослых.

Ранее в Европе была зафиксирована вспышка гепатита из-за голубики.