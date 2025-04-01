В Риме сгорели семнадцать автомобилей Tesla

В ночь на понедельник, 31 марта, в Риме произошло крупное огненное ЧП. В автосалоне на восточной окраине итальянской столицы сгорели семнадцать автомобилей Tesla.

Правоохранители говорят, что полностью сгорели девять машин, а еще пятнадцать были повреждены.

Также уточняется, что сейчас следствие не исключает любых версий, в том числе преднамеренный поджог.

Добавляется, что во время расследования экспертам предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения и опросить хозяев автосалона.

Ранее в США хотели взорвать магазин Tesla.