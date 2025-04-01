В Сиднее женщина напала с ножом на своих детей

Страшная бойня произошла в Австралии. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что 47-летняя женщина из Сиднея с ножом на троих своих детей в собственном доме, после чего попыталась покончить с собой.

Ее уже арестовали.

Медики говорят, что состояние всех пострадавших стабильное.

Правоохранители приехали на место ЧП рано утром в понедельник, 31 марта, после звонка отца в полицию. Они обнаружили детей в возрасте десяти, тринадцати и шестнадцати лет, а также саму женщину с ранениями.

Нападавшая была доставлена в больницу в сопровождении сотрудников полиции и помещена под арест. На момент прохождения лечения ей не были предъявлены обвинения.

Полиция начала расследование, выясняются мотивы совершения преступления.

Ранее в США мужчина расстрелял своих жену и детей.