Премьер Испании наехал на власти США

Премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к властям США после введения новых торговых пошлин. Произошло это на форуме в Мадриде.
Чиновник сказал: «Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу».
Он добавил: «Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно».
Ранее новый премьер Канады пообещал защитить страну от Трампа.