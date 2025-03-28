Зеленский рассказал, какие страны будут представлять Европу на мирных переговорах

Европа должна быть за столом переговоров о завершении войны в Украине. Представлять ЕС должны Великобритания и Франция. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС по поддержке Украины.

По словам президента, украинская позиция очень четкая — за столом переговоров об окончании войны обязательно должна быть Европа.

«Европа очень большая и она должна иметь четкое представительство. Сегодня мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания, Макрон и Стармер», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что это очень важное решение. И свою четкую позицию Украина хочет передать всем другим партнерам, безусловно, и США.

Напомним, Зеленский заявил о «плохом сигнале для Путина».